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Oussama Tannane'den heyecanlandıran mesaj

Atalanta ile anlaştığı öne sürülen Oussama Tannane'nın bir dostuna yazdığı mesaj kafaları karıştırırken sarı kırmızılıları heyecanlandırdı

Oussama Tannane'den heyecanlandıran mesaj

 Oussama Tannane transferi iyice yılan hikayesine döndü. İtalya’nın Atalanta kulübü ile anlaştığı ileri sürülen Fas asıllı Hollandalı futbolcunun Türkiye’den bir dostuna attığı mesaj kafaları karıştırdı.

“İnschallah (İnşallah), İstanbul’da görüşürüz”

Tannane transferi hakkındaki düşüncesini sorduğu yakın dostuna “İnschallah (İnşallah), İstanbul’da görüşürüz” diye cevap verdi. Gönlü Galatasaray’da olan 22 yaşındaki futbolcu dört gözle iki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Heracles Başkanı Jan Smit’in yaptığı açıklama ise iyice kafaları karıştırdı. Tannane’nin İtalya’nın Atalanta takımı ile anlaştığı yolundaki haberlere karşın Hollandalı yönetici, “Malaga da oyuncumuzla ilgileniyor. Galatasaraylı yöneticiler bize geldiler ama onlardan daha iyi bir teklif bekliyoruz” dedi.

Smit, istedikleri rakam sorulduğunda “Galatasaray istekli ama 3 milyon euronun çok altında bir fiyat sundu. Belki daha iyi bir teklifle gelebilirler, bilemeyiz, ilgi devam ediyor. Bu konuda geri adım atmayacağız” diye konuştu

Kaynak : Yeni Yüzyıl

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