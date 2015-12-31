Oussama Tannane transferinde can sıkan gelişme

Heracles'te gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oussama Tannane ile İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın da ilgilendiği belirtilirken, İtalyan temsilcisinin Heracles'e resmi bir teklifte de bulunduğu iddia edildi. Hollanda basınına yansıyan haberde Galatasaray gibi birkaç takımın daha genç oyuncunun peşinde olduğu ancak şu ana kadar resmi girişimlerde bulunan iki takımın Galatasaray ve Atalanta olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Heracles yöneticilerinden Nico-Jan Hoogma da transfer hakkında konuşmuş ve artık topu Galatasaray'da olduğunu ''Biz son fiyatımızı ilettik. Şu an gelecek cevabı bekliyoruz'' sözleriyle dile getirmişti.