Oussama Tannane Transferi Netlik Kazanıyor

Galatasaray transfer çalışmalarını tüm hızı ile sürdürüyor, Heracles kulübünde forma giyen Oussama Tannane isminin bu hafta içi netlik kazanacağı bildirildi





Tannane için görüşmelere aracılık eden Guido Albers, transferin detaylarını açıklarken ''Galatasaray çok iyi bir kulüp ve Türkiye de Tannane'nin uyum sağlayabileceği bir ülke. Biz teklifimizi Galatasaray'a ilettik ve bu hafta artık bir şeyler duymak istiyoruz. Olmazsa, ilgilenen başka kulüpler de var'' ifadelerini kullandı.

"Biz son fiyatımızı ilettik"

Heracles yöneticilerinden Nico-Jan Hoogma da transfer hakkında konuşurken, artık topu Galatasaray'da olduğunu ''Biz son fiyatımızı ilettik. Şu an gelecek cevabı bekliyoruz'' sözleriyle dile getirdi.

Kaynak : Sporx