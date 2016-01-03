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Oussama Tannane transfer zora girdi

Galatasaray'ın transfer etmek istediği isimlerin başında olan Oussama Tannane'ye bir talibin olduğu daha açıklandı

Oussama Tannane transfer zora girdi

 Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Oussama Tannane kıymete bindi. Daha önce sarı-kırmızılıların oyuncularıyla ilgilendiğini doğrulayan ve ''Oyuncumuz gitmek isterse ve yeterli bonservis ödenirse bu transfer gerçekleşecek'' diyen Heracles Başkanı Jan Smit, G.Saray ve Atalanta’nın ardından bir takımın daha kapılarını çaldığını açıkladı. 

 

Smit ''3. bir teklif daha aldık. Büyük bir yabancı takımdan geldi. İsmini söyleyemem. Tatil nedeniyle ofisler kapalı olduğunu için işler beklenenden daha uzun sürüyor'' derken kulübün adına açıklamaktan kaçındı.

G.Saray'ın 2.5 milyon Euro’luk önerisine karşın 3.5 milyon Euro’da direten Heracles’in  bu durumu koz olarak kullanıp rakamı indirmeye yanaşmama ihtimali sarı-kırmızılıları sıkıntıya soktu.

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Oussama Tannane
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