Oussama Tannane'den flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray transfer gündemini uzun bir süre meşgul eden ardından Ligue 1 ekiplerinden St.Etienne'e imza atan Oussama Tannane Fransız basınına ilk röportajını verdi.



Heracles'ten ayrılan Oussama Tannane kendisni ilk olarak Galatasaray'ın istediğini itiraf ederken, St.Etienne'i tercih etmesinde teknik direktör Christophe Galtier ile yaptığı telefon görüşmesinin çok etkili olduğunu söyledi.



Genç yıldız oyuncu kendisi ile ilgilenen diğer kulüplerin sorulması üzerine ''Birkaç kulüp benimle ciddi şekilde ilgilendi. İlk önce Galatasaray devreye girdi. Daha sonra Atalanta ve Malaga...'' cevabını verdi.



St.Etienne tercihinin arkasında yatan nedenler sorulan Tannane, ''St.Etienne Avrupa Ligi'nde oynuyor ve ben de bu şampiyonada kendimi göstermek istiyorum. Ama asıl fark yaratan şey, teknik direktörümüzle (Christophe Galtier) telefonda yaptığım görüşme oldu. Onun beni gerçekten istediğini hissettim'' ifadelerini kullandı.