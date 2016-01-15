Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oussama Tannane'den flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Oussama Tannane fransız basınına açıklamalarda bulundu

Oussama Tannane'den flaş Galatasaray açıklaması

 Galatasaray transfer gündemini uzun bir süre meşgul eden ardından Ligue 1 ekiplerinden St.Etienne'e imza atan Oussama Tannane Fransız basınına ilk röportajını verdi.



Heracles'ten ayrılan Oussama Tannane kendisni ilk olarak Galatasaray'ın istediğini itiraf ederken, St.Etienne'i tercih etmesinde teknik direktör Christophe Galtier ile yaptığı telefon görüşmesinin çok etkili olduğunu söyledi.



Genç yıldız oyuncu kendisi ile ilgilenen diğer kulüplerin sorulması üzerine ''Birkaç kulüp benimle ciddi şekilde ilgilendi. İlk önce Galatasaray devreye girdi. Daha sonra Atalanta ve Malaga...'' cevabını verdi.



St.Etienne tercihinin arkasında yatan nedenler sorulan Tannane, ''St.Etienne Avrupa Ligi'nde oynuyor ve ben de bu şampiyonada kendimi göstermek istiyorum. Ama asıl fark yaratan şey, teknik direktörümüzle (Christophe Galtier) telefonda yaptığım görüşme oldu. Onun beni gerçekten istediğini hissettim'' ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Oussama Tannane
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.