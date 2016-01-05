Oumar Niasse için İngiliz devleri sıraya girdi

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Guardian, sezon başında Galatasaray’ın transfer listesinde B planı olarak duran ve camianın sıcak bakmadığı Niasse’a, Premier Lig’in devlerinin talip olduğunu yazdı. Haberde, 2015 yılında Rusya’da en iyi oyuncusu seçilen Niasse’ı, başta Chelsea olmak üzere Manchester United veTottenham’ın takip ettiği öne sürüldü. Bu üç takımın scout ekibinin, sezonun ilk devresinden beri 25 yaşındaki futbolcuyu yakın mercek altına aldıkları, transfer için yakında Lokomotiv’in kapısını çalacakları belirtildi.



Rakam daha da artabilir



Alınan bilgiye göre Rus kulübünün Niasse’a 15 milyon Pound (65.398.499 TL) fiyat biçtiği, taliplerin fazla olması sebebiyle rakamın daha da yukarılara çıkabileceği öğrenildi.