Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Oumar Niasse bir kez daha pişman etti

Sezon başında Hamza Hamzaoğlu'nun istediği fakat yönetimin taraftar tepkisinden korkarak geri attığı Oumar Niasse Everton takımına rekor ücretle transfer oldu

Oumar Niasse bir kez daha pişman etti

 İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala forvet oyuncusu Oumar Niasse'yi kadrosuna kattı.

18 MİLYON EURO BONSERVİS

2013-14 sezonunda Akhisar Belediyespor formasını giyen ve ardından Lokomotiv Moskova'ya transfer olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BURDA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Premier Lig'de oynamanın büyük bir rüya olduğunu belirten Niasse, "Premier Lig dünyanın en büyük liglerinden biri, Everton da bu ligin en büyük takımlarından biri. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Everton'ın benimle ilgilendiğini duyduğumdan itibaren takımı takip etmeye başladım. Menajer Roberto Martinez benim takıma katkıda bulunacağıma inanıyor" diye konuştu.

4 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Senegal Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Niasse, Akhisar Beledispor'da 34 maçta 12, Rus ekibinde de 28 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Senagalli futbolcu, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-0 yendikleri maçta bir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ise iki gol atmıştı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Oumar Niasse
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.