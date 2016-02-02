Oumar Niasse bir kez daha pişman etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala forvet oyuncusu Oumar Niasse'yi kadrosuna kattı.



18 MİLYON EURO BONSERVİS

2013-14 sezonunda Akhisar Belediyespor formasını giyen ve ardından Lokomotiv Moskova'ya transfer olan 25 yaşındaki forvet oyuncusu, 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Everton ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

"BURDA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Premier Lig'de oynamanın büyük bir rüya olduğunu belirten Niasse, "Premier Lig dünyanın en büyük liglerinden biri, Everton da bu ligin en büyük takımlarından biri. Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Everton'ın benimle ilgilendiğini duyduğumdan itibaren takımı takip etmeye başladım. Menajer Roberto Martinez benim takıma katkıda bulunacağıma inanıyor" diye konuştu.

4 KEZ MİLLİ TAKIMDA OYNADI

Senegal Milli Takımı'nın formasını 4 kez giyen Niasse, Akhisar Beledispor'da 34 maçta 12, Rus ekibinde de 28 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Senagalli futbolcu, Süper Lig'de Trabzonspor'u 3-0 yendikleri maçta bir, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada ise iki gol atmıştı.