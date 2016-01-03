Osmanlıspor teknik direktörü Reşit Akçay'dan flaş açıklamalar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Göbel Kaplıcaları'na gelen Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor olarak ligde kalıcı bir takım olmak istediklerini ifade etti.

Osmanlıspor'un ilk devreyi 19 puanla kapattığını hatırlatan Akçay, "Düşüncemiz 25 veya 28 arası bir puandı. Şu an bundan biraz uzaklaştık" dedi.

Akçay, hedefledikleri puana ulaşamamanın çeşitli nedenleri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Belki bazı konularda bizim hatalarımız oldu. Belki hakem hataları, belki futbolcularımızla karşılaştığımız sakatlıklar ve cezaların da bir neden olduğunu düşünüyorum. Şans faktörünü de buna eklediğimizde geri kalma nedenlerimizi sayabiliriz. Ama biz bu nedenler yerine hatayı kendimizde arayarak, bu farkı kapatabilmek için ikinci yarıyı bekliyoruz. Hazırlık döneminde eksikliklerimizi gidererek, ikinci yarıya iyi başlamak ve ligin kalıcı takımı olmak istiyoruz."

"Devre arasında oyuncu transferi oldukça zor ve riskli"

Mustafa Reşit Akçay, transfer çalışmalarının, transfer komitesi ile birlikte yürütüldüğünü kaydetti.

Çalışmalarda istişare mekanizmasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Akçay, "Bazen ben öneri getiriyorum, bazen de transfer komitesi getiriyor. Sürekli istişare içerisinde bulunuyoruz. Kulübümüzün menfaatlerine uygun, bizim de takım ölçülerinde kabul edilebileceğimiz oyuncular üzerinde çalışmalar yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Akçay, transferde çok fazla oyuncu üzerinde durmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Devre arasında oyuncu transferi oldukça zor ve risklidir. Talip olduğumuz oyuncular ekonomik açıdan zorluk çıkartır. Takımların devre dışı bıraktığı oyuncular ya performans olarak iyi değildir ya da sorunlu oyuncudur. Seçeneklerinizin sınırlı olduğu bir dönemde mükemmel bir transfer yapabilme biraz da şansa bağlı. Bu nedenle bizim de kaliteli oyuncular üzerinde durma prensibimiz var. Mümkün olduğu en kısa zamanda bu oyuncuları kadromuza katarak, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında takımda görmek istiyorum."