Osmanlıspor maçında sakatlanan Eslem Öztürk ameliyat oldu

Beşiktaş’ta dizindeki çapraz bağları kopan genç futbolcu Eslem Öztürk ameliyat oldu. Başarılı bir ameliyat geçiren Öztürk’ün 5-6 ay arası bir sürede sahalara döneceği açıklandı.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Genç oyuncumuz Eslem Öztürk’e, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Başkanımız Op.Dr.Sarper Çetinkaya tarafından sağ diz artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve parsiyel menisektomi ameliyatları uygulandı. Başarılı geçen operasyon sonrası Eslem Öztürk’ün, ortalama 5-6 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."