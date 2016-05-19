Osmanlıspor Ligin Son Haftasında Akhisar Belediyespor’u 1-0 Yendi

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta maçında Osmanlıspor, sahasında konuk ettiği Akhisar Belediyespor'u 1-0 yendi.
Osmanlıspor, sezonu 52 puanla 5'inci sırada tamamlayarak, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Aminu Umar'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bora topu kornere çeldi.
29. dakikada sağ kanattan Aminu Umar'ın kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Uğur Demirok topu kafayla ceza sahası içerisinde bulunan Raheem Lawal'a indirdi. Lawal'ın gelişine yerden şutu az farkla yandan dışarı çıktı.
43. dakikada N'Diaye'nin ceza sahası yayının dışından yerden şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı ve İlk yarı bu sonuçla sona erdi.
55. dakikada Pinto'nun sol kanattan yerden yaptığı orta ile penaltı noktasının hemen dışında topla buluşan Aminu Umar'ın gelişine çektiği sert şut az farkla yandan dışarı çıktı.
59. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içerisinde sol çaprazdan Delarge'nin çektiği şut kaleci Bora'dan döndü. Önünde kalan topa gelişine vuran Umar'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0
70. dakikada N'Diaye'nin pası ile ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Delarge'nin çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Özgür Yankaya xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx
OSMANLISPOR: Ahmet xx, Ndıaye xx (Dk. 74 Erdal x), Lawal xx, Pınto xx, Uğur x, Rusescu xx (Dk. 61 Webo xx) , Dzon x (Dk. 82 Mehmet x), Amınu Umar xx, Muhammed x, Musa xx, Numan xx
YEDEKLER: Hakan, Szukala, Mehmet, Vrsajevıc, Webo, Erdal, Okan
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Bora xx, Douglas Ferreıra xx, Abdulkadir x, Rıcardo Jorge xx (Dk. 45 Onur x), Tolga xx, Julıo Samı xx (Dk. 45 Bruno xx), Alper, Nguemo xx, Martınez x, Dıas De Castro xx (Dk. 68 Soner x), Caner xx
YEDEKLER: Lukac, Onur, Orhan, Aykut, Muğdat, Soner, Bruno
GOLLER: Amınu Umar Osmanlıspor)(Dk. 59)
SARI KART: Uğur Demirok, Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dias De Castro, Bruno (Akhisar Belediyespor)