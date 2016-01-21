Osmanlıspor - Galatasaray Maçını Canlı İzle - Ne Zaman? - Saat Kaçta? Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig Hasan Doğan Sezonu 19. hafta maçında Osmanlıspor ile Ankara Osmanlı Stadında Karşılaşacak. 23 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, Lig TV ekranlarından yayınlanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

23 Ocak Cumartesi 2016

MAÇ: Osmanlıspor Galatasaray

SAAT: 19.00

STAT: Ankara Osmanlı Stadı

HAKEMLER: Açıklanmadı

YAYIN: Lig TV

OSMANLISPOR GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Ligin 19. haftasında cumartesi günü Osmanlı Stadı’nda Galatasaray’la karşılaşacak olan Başkent ekibi bu maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenmana Artur Moraes, Webo, Bilal Aziz ve Mehmet Güven katılmazken Musa Çağıran ve Lukasz ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde salonda core çalışması yapan mor-sarılılar daha sonra antrenman sahasında kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı. Gruplar halinde dar alandaki pas organizasyonunun ardından oynanan çift kale maçla antrenman son buldu.

Osmanlıspor, yarın 13.00’da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.