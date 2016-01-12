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Osmanlıspor'dan transfer şov

İlk yarının flaş ekiplerinden Osmanlıspor ikinci yarı öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyordu 3 farklı bölgeye transfer yaptı

Osmanlıspor'dan transfer şov

 Osmanlıspor, transfere hızlı başladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Osmanlıspor kaleciHakan Arıkan, defans oyuncusu Vaclav Prochazka ve orta sahaya Raheem Lawal’ı alarak bu oyunculara 2,5 yıllık imza attırdı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak kulübün genel menajeri Ender Yurtgüven şunları söyledi: “Osmanlıspor olarak teknik heyetimizin raporu doğrultusunda, transfer komitemiz çalışmalarını sürdürüyor. Güzel bir ekip çalışması yapıyoruz ve bu ekip çalışmasının neticesinde de üç tane değerli oyuncuyu kadromuza kattık. Çek Milli Takımı stoperi Vaclav Prochazka’yı Viktoria Plzen takımından transfer ettik. Bir diğer transferimiz Hakan Arıkan oldu. Hakan, Osmanlıspor’un evladı gibidir. Bizler de, o da buraya transfer olmasından oldukça mutluyuz. Kadromuza kattığımız bir diğer oyuncu ise Raheem Lawal oldu. 3 oyuncuyla da 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun Allah yüzümüzü utandırmasın diyorum. Bu transferlerimizin haricinde çok büyük bir aksilik olmadığı sürece 1 oyuncu daha alıp transfer çalışmalarını sonuçlandırmayı düşünüyoruz.” 

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