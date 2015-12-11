Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Osmanlıspor'dan Bursaspor'a tarihi fark! Tam 4 gol...

Yeşil-beyazlılar 8 sene aranın ardından ligdeki en ağır yenilgisini aldı. Osmanlıspor'a kendi evinde 4-0 yenilerek 8 sene sonra ilk defa bu kadar farklı bir skorla yenildi.

Osmanlıspor'dan Bursaspor'a tarihi fark! Tam 4 gol...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor sahasında Osmanlıspor'a 4-0 mağlup oldu. Timsah en son 2007 yılında ligde evinde Fenerbahçe'ye 4 farklı skorla kaybetmişti. Yaklaşık 8.5 yıl sonra bu farklı yenilgiyi tekrar yaşamış oldu.

 
Öte yandan Bursaspor ligde evinde yaklaşık 4.5 yıl sonra ilk kez 4 gol yedi. Yeşil-beyazlılar son olarak 19 Şubat 2011'de ligde Gaziantepspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada kalesinde 4 gol görmüştü. O gün Bursaspor'un tek golünü ise bugün yeşil-beyazlı formayı giyen dönemin Gaziantepspor futbolcusu Dany kendi kalesine atmıştı.

Bursa Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada Ankara temsilcisi, Yeşil-Beyazlı rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Mor-Beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 12'nci ve 18. dakikalarda Badou N'Diaye, 31'de Raul Rusescu ve 84'te Umar Aminu filelere yolladı.

Bu skorla Osmanlı, puanını 18'e yükseltti. Sezonun 10. mağlubiyetine uğrayan Bursa ise 15 puanda kaldı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
BursasporOsmanlısporBursaspor OsmanlısporBursaspor Osmanlıspor MaçıBursaspor Osmanlıspor Maçı Kaç Kaç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.