Osmanlıspor'dan Bursaspor'a tarihi fark! Tam 4 gol...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor sahasında Osmanlıspor'a 4-0 mağlup oldu. Timsah en son 2007 yılında ligde evinde Fenerbahçe'ye 4 farklı skorla kaybetmişti. Yaklaşık 8.5 yıl sonra bu farklı yenilgiyi tekrar yaşamış oldu.

Öte yandan Bursaspor ligde evinde yaklaşık 4.5 yıl sonra ilk kez 4 gol yedi. Yeşil-beyazlılar son olarak 19 Şubat 2011'de ligde Gaziantepspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmada kalesinde 4 gol görmüştü. O gün Bursaspor'un tek golünü ise bugün yeşil-beyazlı formayı giyen dönemin Gaziantepspor futbolcusu Dany kendi kalesine atmıştı.Bursa Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yaptığı müsabakada Ankara temsilcisi, Yeşil-Beyazlı rakibini 4-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.Mor-Beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 12'nci ve 18. dakikalarda Badou N'Diaye, 31'de Raul Rusescu ve 84'te Umar Aminu filelere yolladı.Bu skorla Osmanlı, puanını 18'e yükseltti. Sezonun 10. mağlubiyetine uğrayan Bursa ise 15 puanda kaldı.