Osmanlıspor-Büyükçekmece Tepecikspor maçının golleri ve özeti!

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesinde Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanda konuk olduğu Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek eledi ve gruplara kalmayı başardı.



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Büyükçekmece Tepecikspor, Süper Lig ekibi Osmanlıspor'ı Türkiye Kupası dışına iterek büyük bir sürprize imza atmış oldu. İstanbul temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor bir önceki turda da PTT 1. Lig'in iddialı takımlarından Samsunspor'u elemişti. Yeşil beyazlılar böylelikle tarihlerinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası gruplarında mücadele edecek.



Osmanlıspor-Büyükçekmece Tepecikspor maç özeti ve golleri



Spor Toto 2. Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecikspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor'u 1-0 yenerek gruplara katılmaya hak kazandı.



4. dakikada gelişen Büyükçekmece Tepecikspor atağında ceza alanı içinde topla buluşan Adem Çalık'ın sert şutunda kaleci Hakan Canbazoğlu topu iki hamlede kontrol etti.



7. dakikada kendi çabasıyla topu ceza alanına kadar getiren Tisdell'in attığı sert şutta kaleci topu kornere çeldi.



11. dakikada gelişen Büyükçekmece Tepecikspor'da ceza alanı içinde topla buluşan Emir Gökçe'nin sert şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.







15. dakikada Büyükçekmece Tepecikspor 1-0 öne geçti. Bu dakikada kazanılan serbest vuruşta Selçuk Kaban topu arka direğe gönderdi. Arka direkte Hakan Çevik kafayla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı Büyükçekmece Tepecikspor'un 1-0 üstünlüğünde sona erdi.



53. dakikada Bilal Aziz Özer'in uzun pasıyla buluşan Tisdell kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Ramazan Aydın tehlikeyi önledi.



54. dakikada ceza alanı içinde Soro'nun kafayla indirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Tisdell'in şutunda kaleci Ramazan Aydın ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



65. dakikada Osmanlıspor'un kazandığı serbest vuruşu Rusescu kullandı. Bu futbolcunun doğrudan kaleye gönderdi top direkten döndü. Dönen top defans oyuncularına çarparak kalecinin kucağında kaldı.



67. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta Caner Bulut'un plase vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.



Karşılaşmayı 1-0 kazanan Büyükçekmece Tepecikspor grup müsabakalarında mücadele etme hakkını kazandı.



Stat: Osmanlı



Hakemler: Volkan Şeker, Tolga Bakal, Abdullah Bora Özkara



Osmanlıspor: Hakan Canbazoğlu, Galip Güzel, Numan Çürüksu, Soro, Bilal Aziz Özer, Erdal Kılıçaslan (67 Umar), Rusescu, Hakan Aslantaş, Seto, Tisdell (Dk. 77 Torje), Webo (Dk. 59 Mehmet Umut Nayır)



Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Aydın, Recep Onur Çelik, Deniz Yanılmaz (Dk. 88 Gürhan Gürsoy), Caner Bulut, Hakan Çevik, Halil İbrahim Pekşen (Dk. 78 Veli Torun), Adem Çalık (Dk. 63 Tufan Zahid Arslan), Emir Gökçe, Muhammet Çiçek, Anıl Abanoz, Selçuk Kaban



Gol: Dk. 15 Hakan Çevik (Büyükçekmece Tepecikspor),



Sarı kart: Dk. 50 Deniz Yanılmaz (Büyükçekmece Tepecikspor)





