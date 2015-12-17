Osmanlıspor - Beşiktaş Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Lider Beşiktaş derbi zaferinin ardından lige geri dönüyor, Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlılar mutlak galibiyet parolası ile sahada olacakalar, Osmanlıspor - Beşiktaş maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 20:00 da ligtv ekranlarında olacak, Osmanlıspor - Beşiktaş Maçını Canlı İzle -Osmanlıspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? maç bilgilerini haberimizin detayından öğrenebileceksiniz

17 Aralık 2015 Perşembe 14:46