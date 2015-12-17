Osmanlıspor - Beşiktaş Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Lider Beşiktaş derbi zaferinin ardından lige geri dönüyor, Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah beyazlılar mutlak galibiyet parolası ile sahada olacakalar, Osmanlıspor - Beşiktaş maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 20:00 da ligtv ekranlarında olacak, Osmanlıspor - Beşiktaş Maçını Canlı İzle -Osmanlıspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda? maç bilgilerini haberimizin detayından öğrenebileceksiniz
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başkent ekibi, 21 yaş altı takımıyla yaptığı hazırlık maçını 6-2 kazandı.
Ostim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor'un gollerini Torje (2), Tisdell, Rusescu, Mehmet Umut Nayır ve Mehmet Güven kaydetti.
Osmanlıspor karşılaşmada Ahmet Şahin (Hakan Canbazoğlu), Hakan Aslantaş (Muhammed Bayır), Numan Çürüksu (Yalçın Eycan Kaya), Soro (Enver), Bilal Aziz Özer (Tiago), Seto (Mehmet Güven), Galip Güzel, Tisdell, (Mehmet Umut Nayır), Umar (Serdar Deliktaş), Torje (Erdal Kılıçaslan) ve Webo (Rusescu) 11'i ile yer aldı. MAÇI RADYODAN DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ