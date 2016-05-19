Osmanlıspor Avrupa’yı Fethedecek!

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 1-0'lık Akhisar Belediyespor galibiyeti sonrası, "Kulübümüz ve ülke futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın bilinmesi gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Ligin 34. haftasında Osmanlıspor, Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, "Sahada çok onurlu mücadele eden Akhisar'ı, akıcı bir maç olması için elinden gelen her şeyi yapan hakemlerimizi kutlamamız gerekiyor. Kendi göbeğimizi kestiğimiz bir maç oldu. Ülkemizde ilk çıktığı yıl Avrupa'ya katılan takımlar için bazı handikaplar, geçmişe dönük bir takım istatistikler var. Bunları dikkate alacağız. Önümüzdeki yapılanmamızda ve sezon başı hazırlıklarımızda buna dikkat edeceğiz. Dikkatli stratejiler geliştirmemiz gereken bir yola girdik. Bugün sabaha kadar tadını çıkartmaya çalışacağız. Kulübümüz ve ülke futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın bilinmesi gerekiyor. Çok iyi temsil edeceğimizi düşünüyorum. İkinci yarıdaki performansımız taktire değer bir durumdu. Bütün sporcu arkadaşlarımızı ve taraftarlarımızı kutluyorum" diye konuştu.