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Osmanlıspor 3-2 Galatasaray Maçı Golleri Geniş Özeti

Osmanlıspor soğuk hava şartlarında sahasında zorlu rakibi Galatasaray ile karşılaştı ve 3-2'lik sonuçla devirmeyi başardı, maçın geniş özeti ve golleri sitemizde

Osmanlıspor 3-2 Galatasaray Maçı Golleri Geniş Özeti

Spor Toto Süper Lig'de günün son maçında Galatasaray deplasmanda Osmanlıspor'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon Süper Lig'de 4. mağlubiyetini almış oldu.

Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'ın gollerini 31. dkaikad Burak Yılmaz ve 43. dakikada Sneijder atarken, Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 44. dakikalarda Umar Aminu ve 51. dakikada Musa Çağıran kaydetti.

BU sonucun ardından Osmanlıspor puanını 22'ye çıkartırken, Galatasaray 33 puanda kaldı ve zirve yarışsında büyük bir yara aldı.

İŞTE İLK 11'LER!

Osmanlıspor: Ahmet, Vrsajevic, Uğur, Prochazka, Pinto, Mehmet, Musa, Aminu, Ndiaye, Torje, Rusescu

Galatasaray: Muslera, Sabri, Denayer, Semih, Hakan, Donk, Selçuk, Sinan, Sneijder, Olcan, Burak Yılmaz.

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GalatasarayOsmanlıspor
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