Osmanlıspor 3-2 Galatasaray Maçı Golleri Geniş Özeti

Osmanlı Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Galatasaray'ın gollerini 31. dkaikad Burak Yılmaz ve 43. dakikada Sneijder atarken, Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 44. dakikalarda Umar Aminu ve 51. dakikada Musa Çağıran kaydetti.

BU sonucun ardından Osmanlıspor puanını 22'ye çıkartırken, Galatasaray 33 puanda kaldı ve zirve yarışsında büyük bir yara aldı.