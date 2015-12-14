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Osmanlıspor 21 Aralık Pazartesi oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Bu hafta ligde Bursaspor'u deplasmanda 4-0'lık net bir skorla geçen Osmanlıspor'da yüzler gülüyor, 21 Aralık Pazartesi tarihinde oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladılar

Osmanlıspor 21 Aralık Pazartesi oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
 Bu hafta ligde Bursaspor'u deplasmanda 4-0'lık net bir skorla geçen Osmanlıspor'da yüzler gülüyor, 21 Aralık Pazartesi tarihinde oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladılar
Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 21 Aralık Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İki günlük iznin ardından Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları süren Lukasz Szukala, kaleci Artur Moraes ve Avdija Vrsajevic katılmadı. 

Mor-sarılılar idmana ısınma koşusuyla başladı. Futbolcular, koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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BeşiktaşBursasporOsmanlıspor
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