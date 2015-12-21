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Osmanlıspor 2-3 Beşiktaş Maçın Golleri Geniş Özeti

Lider Beşiktaş iki kez geriye düştüğü maçı 90. dakikada bulduğu golle 3-2 kazanıp ilk yarının bitmesine 1 hafta kala liderliği kaptırmadı

Osmanlıspor 2-3 Beşiktaş Maçın Golleri Geniş Özeti
Lider Beşiktaş iki kez geriye düştüğü maçı 90. dakikada bulduğu golle 3-2 kazanıp ilk yarının bitmesine 1 hafta kala liderliği kaptırmadı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Osmanlıspor'u 3-2 mağlup etti.

 

Osmanlı Stadı'nda oyanan mücadelede ev sahibi Osmanlıspor'un gollerini 21. dakikada Rucescu ve 54. dakikada Nadou Ndiaye atarken, Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Mario Gomez, 49. ve 90. dakikalarda Sosa kaydetti.

 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 38 yaparak yeniden liderlik koltuğuna otururken Osmanlıspor 18 puanda kaldı.bulunuyor.

MAÇIN GOLLERİ VE GENİŞ ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ



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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşOsmanlıspor
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