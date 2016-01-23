Ortaya atılan iddialara Neymar'ın babasından açıklama

Barcelona'nın yıldız ismi Neymar'ın hakkında son dönemde Real Madrid iddiaları ortaya atıldı. Ancak babası bu dedikodulara son verdi.

Ülkesi Brezilya'da konuşan baba Neymar Santos Snr, "Oğlumun Barcelona ile üç yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Tabii ki Real Madrid'e transfer olmak gibi bir şeyle ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullanarak çıkan haberleri yalanladı.

Real Madrid Başkanı Perez'in Neymar'a hayran olduğu ve transfer yasağı nedeniyle devre arasında genç yıldızı almak istediği haberleri bir anda spor kamuoyunun gündemine oturmuştu.

Bu sezon takımı ile 25 maça çıkan Neymar 20 gol 17 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak : Sporx