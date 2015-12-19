Orlando Magic Hido'yu onurlandırdı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Orlando Magic, 9 sezon formasını giyen ve sezon başında emekliye ayrılan eski oyuncusu Hidayet Türkoğlu için özel bir tören düzenledi.

Orlando Magic'in, Portland Trail Blazers'ı Amway Center'da konuk ettiği mücadelenin ilk periyodunun ardından düzenlenen törende, Türkoğlu'na plaket verildi.

Karşılaşmayı takip eden taraftarlar, tören sırasında Türkoğlu'nu ayakta alkışlarken, eski milli oyuncunun Orlando Magic forması giydiği karşılaşmaların videoları ise salondaki dev ekrandan yayınlandı.

Bu arada, FIBA Avrupa Başkanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Onursal Başkanı Turgay Demirel, TBF Başkanı Harun Erdenay, TBF Sportif Direktörü Barbaros Akkaş ve eski milli basketbolcu Serdar Apaydın da töreni izleyenler arasında yer aldı.

Duygularını dile getiren 36 yaşındaki eski basketbolcu, kariyeri boyunca iyi takımlarda oynamayı, başarılı olmayı ve taraftarlarca takdir edilmeyi düşlediğini belirterek, "Bu nedenle bu tören, benim için çok özel bir an" dedi.

Türkoğlu, 9 sezon formasını giydiği Orlando Magic'in kalbinde özel bir yeri olduğunu vurgulayarak, "15 yıllık kariyerime baktığımda, en büyük başarılarımı Magic formasıyla yaşadım çünkü taraftarların beni ne kadar desteklediğini ve sevdiğini biliyordum. Burada oynadığım dönemde hep güzel duygular hissettim. Diğer takımlarda oynadığım sürede bile burayı evim olarak gördüm. Ailem burada yaşadı, çocuklarım burada okula gittiler. Hala da burada okuyorlar. Bu nedenle kendimi evimde hissettiğimi söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Türk basketbolunun en önemli oyuncuları arasında yer alan Hidayet Türkoğlu, 2004-2009 ve 2010-2014 sezonları arasında 2 kez formasını giydiği Magic'de 14,5 sayı ortalamasıyla oynamıştı.

ABD'li basketbolseverlerin "Hido" lakabını verdiği oyuncu, Magic formasıyla 2007'nin nisan ayında Toronto Raptors ve 2008'in mart ayında Washington Wizards'a karşı 39 sayıyla kariyer rekorunu kırmıştı.

2007-2008 sezonunda sayı ve ribauntlarda kariyerinin en iyi istatistiklerine (19,5 sayı ve 5,7 ribaunt) ulaşan Hidayet, sezon sonunda "NBA'in En Fazla Gelişim Kaydeden Oyuncusu" ödülünü almış ve 2009'da Magic'in, 1995'ten sonra ikinci kez NBA finaline yükselmesine yardımcı olmuştu.

Hidayet Türkoğlu, bugüne dek Orlando Magic'te en çok süre alan ve en çok üç sayı isabeti bulan dördüncü oyuncu olmasının yanı sıra en çok sayı atan, en çok maça çıkan, en çok serbest atış isabeti bulan, en çok ribaunt alan ve en çok asist yapan oyuncular arasında 6. sırada bulunuyor.