Orhan Atik ilk maçının ardından samimi açıklamalarda bulundu!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 2-1 mağlup ettiği Akhisar Belediyespor ile ikinci maçta sahasında 1-1 berabere kaldı ve yarı finalde Çaykur Rizespor'un rakibi oldu. Sarı-kırmızılılarda görevinden istifa eden Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin yerine Orhan Atik takımın başında maça çıktı.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atik, skora göre oynama düşüncesinden uzak olarak maça başladıklarını belirterek, "İlk yarı çok arzulu, çok istekli bir Galatasaray vardı. İkinci yarı ise bununla ilgili tam anlamıyla aynı paralelde olduğumuzu söyleyemem. Vermiş olduğumuz bir takım pozisyonlar var ki bunları irdeleyeceğiz ve yorumlayacağız. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"EMANETE GÖZÜM GİBİ BAKACAĞIM"

"Ben Galatasaray'a 39 yıl önce 10 yaşında gelmiş, Galatasaray'ın neferiyim" diyen Atik, "Galatasaray'ın çocuğum. Galatasaray benim tutkum. Galatasaray'da ne kadar süre olacağımla ilgili yönetim bana destek veriyor. Galatasaray bana emanet edilmiştir, ben de bu emanete gözüm gibi bakacağım. Bu böyle bilinsin" diye konuştu.

Değişimin kısa sürede mümkün olmayacağının altını çizen Atik, "Uzun süre gerekebilir. Bu süre konusunda net bir şey söylemek doğru olmaz" sözlerini sarf etti.





"OYUNCULARIMIZ ELİNDEN GELENİ YAPACAKTIR"

Takımda motivasyon sıkıntısı olup olmayacağı ile ilgili soruya ise, "Sıkıntı olarak algılamaz doğru olmayabilir. Yüksek konsantrasyonla oynanan maçlar Süper Lig maçları. Bunun için gerektiği kadar odaklanmaları sağlayabiliriz. Oyuncularımız bu konuyla ilgili herkes elinden gelen her şeyi yapacaklardı" şeklinde cevap verdi.

"PROJEYİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN HAREKETLENDİK"

Galatasaray'ın altyapısı ile ilgili ise Atik, bir planlama yapıldığını dile getirerek, "Bu planlamayı hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Biliyorsunuz, bir değişikliğimiz oldu; Hollanda'dan Riekerink hocamız altyapı direktörlüğüne getirildi. Kısa sürede bir planlamaya gidilecek ve uzun vadeli bir program sonrası da akademiden A takıma oyuncu ile ilgili planlar yapılacak. Bunu hep birlikte göreceğiz inşallah. Bizim çok inandığımız jenerasyonlarımız var. Bu plan bir proje, bu projeyi hayata geçirmek için hareketlendik diyebilirim" açıklamalarında bulundu.