Orduspor -6 puan silinme tehdidi ile karşı karşıya

Kulüp avukatı Umut Çağatayhan Köksal, Durugöl Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Orduspor'un Süper Lig'de oynadığı sırada Granada Kulübünden kiraladığı oyuncu Jaime Romero ile ilgili davasının sonuçlandığını söyledi.

Granada Kulübünün Orduspor'a 15 Şubat'a kadar süre verdiğini belirten Köksal, "Şu anda FIFA'dan 6 puan silme cezasıyla ilgili karar çıktı. 66 bin avro ödenmemesi durumunda Granada Kulübü 'bu cezayı uygulayın' dediği anda uygulanacak ve Orduspor'un FIFA tarafından 6 puanı silinecek. Bu nedenle acilen bu sorunu çözmemiz lazım" dedi.

Kulüp başkanı Yaşar Pamuk ise 66 bin avroyu ödemek için ellerinden geleni yapacaklarını, aksi durumunda puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini belirtti.

Pamuk, 15 Şubat'a kadar Granada Kulübüne yatırmaları gereken parayı bulmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ondan sonra ise Almanya kulüplerinden FSV Frankfurt davası var. Bu kulüpten de Şamil Cinaz gelmişti. Bu davanın yanı sıra Özbekistan'dan gelen oyuncu Aleksandr Kletskov davası var" diye konuştu.

Başkan Pamuk, işlerinin çok zor olduğunu ancak üstesinden gelmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.