Onur Konuğu TERİM

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, NG Kütahya Seramik Toplantısı'nın onur konuğu oldu.



NG Kütahya Seramik, iş ortakları ve aileleri ile 17-20 Aralık tarihlerinde NG Afyon Otel'de düzenlenen Yükselen Değerler Toplantısı’nda bir araya geldi.



Bu yıl ilk defa Kuzey Kıbrıs, İsrail, Filistin, İran, Irak, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri ülkelerinden iş ortaklarının da konuk olduğu toplantıya, toplam 600 kişi katılım sağladı.



Futbol Milli Takımlar Ana Sponsoru NG Kütahya Seramik'in organize ettiği programa onur konuğu olarak katılan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Afyon’da büyük bir ilgiyle karşılandı.



NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, bugün düzenlenen toplantının açılış konuşmasında, "NG Kütahya Seramik ailesi olarak ayağımız yerde, gözümüz yükseklerde, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye için, birlikte yürümeye devam edeceğiz." dedi.



Erkan Güral, NG Kütahya Seramik'in dünyanın en prestijli tasarım ödülü Red Dot Design Award Best Of the Best’i kazanan ilk seramik firması olduğunu belirterek, "Dünyanın en gelişmiş teknik granit seramik üretim teknolojisini Türkiye’ye yani Kütahya’daki fabrikalarımıza getirerek yine bir ilki başarmanın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.



TAKLİT EDİLMEK İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZIN BİR İŞARETİDİR



Erkan Güral, 200 mağaza sayısı ile Türkiye'nin en yaygın bayi ağına sahip seramik markası olan NG Kütahya Seramik’in en çok taklit edilen seramik markalarından biri olduğunu belirterek, "Taklit edilmek, iyi işler yaptığımızın bir işaretidir." dedi.



2016 yılının, seramik sektöründe 60x160 cm ve 120x120 cm ebatlarının yılı olacağını belirten Erkan Güral, "Yeni konsept mağazalarımız ve seçkin mimari gruplarla yapacağımız buluşmalar 2016 yılı hedeflerimiz arasındadır." dedi.



Erkan Güral konuşmasını, "Hedefimiz, farklı değil en farklısı olmak, iyi değil, en iyisi olmak, başarılı değil, en başarılısı olmak, tozu yutan değil, tozu dumana katan olmaktır." sözleri ile tamamladı.



Toplantı programında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim için özel olarak hazırlanan sürpriz video konuklara coşku dolu anlar yaşattı. Erkan Güral, Fatih Terim'e günün anısına plaket takdim ederek, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takımımıza başarılar diledi.



Toplantıya telekonferansla katılan NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, "Türkiye, swot analizi gibi fırsatları, tehditleri, güçlü yönleri ve zayıf yönleri olan bir ülke, bu sebeple ülke şartlarını iyi değerlendirip, her zaman moralimizi yüksek tutarak, ümitsizliğe kapılmadan işlerimize odaklanmamız gerekiyor. 2016 yılının bütün iş ortaklarımız için başarı hikayeleri yazdığımız bir sene olmasını dilerim." dedi.