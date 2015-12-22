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Onur Kıvrak yükselen formu Fatih Terim'in gözünden kaçmadı

Son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında birbirinden kritik kurtarışa imza atan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Onur Kıvrak eski günlerine dönüş sinyali veriyor. Bu durum Fatih Terim'inde gözünden kaçmadı

Onur Kıvrak yükselen formu Fatih Terim'in gözünden kaçmadı
 Son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında birbirinden kritik kurtarışa imza atan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Onur Kıvrak eski günlerine dönüş sinyali veriyor. Bu durum Fatih Terim'inde gözünden kaçmadı

Trabzonspor’da ligdeki Antalyasporkarşılaşmasında yaptığı kurtarışlarla eski performansına geri dönüş sinyali veren kaleci Onur Kıvrak, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in de takdirini kazandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in Onur’ı telefonla arayarak performansından dolayı tebrik ettiği öğrenildi.

Terim, tecrübeli kaleciye “Çok iyi bir maç çıkardın. Seni tebrik ediyorum. Eski günlerine dönüş sinyali verdin. 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda olabileceğini hiçbir zaman aklından çıkarma” dedi. Fatih Terim, kaleci Onur’un performansı için teknik direktör 

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Fatih TerimOnur Kıvrak
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