Onur Kıvrak'ın sakatlığı camiada moralleri bozdu!

Trabzonspor Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Asım Örem, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SAKAT OYUNCULARIN SON DURUMU

Bordo-mavili takımın kalecisi Onur’un ayağındaki menisküs yırtığının normal şartlar altında ameliyat gerektirdiğini belirten Örem, “Onur’un ayağında menisküs yırtığı vardı. Bu eski bir yırtık aslında. Geçen maçta da bununla ilgili sıkıntılar çekti. Bugün MR çekilecek ve durumunu belirlenecek. Ondan sonra sağlık ekibimiz Onur ile birlikte oturup karar vereceğiz. Normal şartlarda bakıldığında ameliyat olması gerekebilir. Önümüzde önemli maçlarımız var. Onur da olmak istiyor. Ama tabi ki en önemli şey sağlık. Sağlık ekibi gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra Onur konusunda bir açıklama yaparız” dedi.

"MEHMET EKİCİ’NİN EN AZ BİR AYLIK SÜRESİ VAR"

Aytaç’ın adalesinde yırtık olduğunu ve çekilen MR sonuçlarında düzelmeler tespit edildiğini kaydeden Örem, “Antrenmana ufak ufak başladı. Bu maç için son kararı son günde sağlık ekibimiz ve teknik ekip beraber verecekler. Onun için kesin oynar diye bir şey söyleyemiyoruz. Kronik sakatlarımızdan Mehmet Ekici bugün antrenmanlara başladı. Düz koşulara devam ediyor ama en az bir aylık bir süresi var. Bu yaklaşık olarak söylenebilecek bir süre. Güray’a baktığımız zaman aslında birkaç antrenmandır devam ediyor, kondisyon olarak düşmüyor. Fakat ikili mücadelelere girmeye bağlı yaşanabilecek endişesinden dolayı aktif antrenmanlara katılmıyor. Onun da 4 haftalık bir süreye ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Cardozo’nun antrenmana yavaş yavaş başladığını ifade eden Örem, “Cardozo sakatlık dönemi yaşadı. Ayağında lif atmıştı. Şu anda buradaki düzelmeler olumlu gibi duruyor. Antrenmanlara yavaş yavaş başladı. Durumu değerlendirecek. Maçta oynama durumu maç yaklaşınca netleşecektir” şeklinde konuştu.

“ÖZER VE BOSINGWA’DA SAKATLIKLARLA İLGİLİ BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL”

Bordo-mavili ekipteki Özer ve Bosingwa’da sakatlıklarla ilgili bir şeyin söz konusu olmadığını söyleyen Örem, “Bosingwa geldiğinde de biraz zamana ihtiyacım var demişti. Ama şartlar onu sahaya sürmememize neden olmuştu. Bunlar bile kondisyonunu geliştirmesi için bir neden oldu. Her gün biraz daha üstüne koyuyor. Sakatlığı yok ama bundan sonraki şeylerde daha da hazır olacağına inanıyoruz. Özer iki sarı karttan dolayı kırmızı kartı vardı. Şu an bir sakatlık durumu yok” diye konuştu.

Cavanda’nın antrenman başında izin alarak salona geçmesi ile ilgili soruya Örem, “Ne görüştüklerini bilmiyorum ama hoca müsaade etmişse bir gerekçesi vardır. Bildiğim kadarıyla bir sakatlığı söz konusu değil. Ama bazen antrenmanlara başlarken, bizim haberimiz olmadan ufak tefek sakatlıklar olabiliyor. Böyle bir şey yaşamış olabilir. Hoca da üstüne gitmemiştir adele durumunun daha da uzamaması için” şeklinde yanıt verdi.