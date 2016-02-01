Önder Turacı'nın yeni takımı belli oldu

2005 ile 2010 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Önder Turacı, Belçika üçüncü lig ekiplerinden Sporting Hasselt ile anlaştı. Turacı, Sporting Hasselt'e 6 aylığına imza attı.



5 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

2005 ile 2010 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Önder Turacı, daha sonra Kayserispor, Göztepe, Sarıyer, Mersin İdman Yurdu formalarını giymiş ve son olarak da Antalyaspor ile anlaşmıştı. Geçen sezon Antalyaspor ile de yollarını ayıran 34 yaşındaki eski milli futbolcu, sezon başından beri boşta duruyordu.

MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Daha önce Standard Liege forması da giyen tecrübeli savunmacı, 2004 yılında A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ve Güney Kore hazırlık kamplarında da yer almıştı. Bir dönem A Milli Takım'da görev yapan Ünal Karaman'ın gayretleri ile ay yıldızlı formayı giymeye ikna edilen ve ardından da Fenerbahçe'ye transfer olan Önder Turacı, beklenen performansı gösteremeyince önce Fenerbahçe'den ardından da A Milli Takım kadrosundan düşmüştü.

LİGDE 6.SIRADA

Hem Belçika hem de Türkiye vatandaşlığına sahip olan Önder Turacı, Belçika'ya geri dönerek Belçika'nın üçüncü lig ekiplerinden Sporting Hasselt ile anlaştı. Hasselt şu anda Oosterzonen takımın 47 puanla lider olduğu ligde 36 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.