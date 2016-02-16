Önder Özen Göztepe hayalimdi dedi!

Göztepe'ye duyduğu hayranlığı bir anısıyla aktaran Önder Özen, şunları söyledi:

"2010-2011 sezonunda Bugsaşspor'da çalışırken aynı grupta yer aldığımız Göztepe ile ilk yarıdaki maçı İzmir'de oynadık. Hafta içi olmasına rağmen Alsancak Stadı neredeyse doluydu. Stada girdiğimiz andan itibaren büyülendim. İkinci Lig karşılaşması olmasına rağmen dolu tribünler önünde oynamak beni çok etkiledi. O gün, (Allah'ım bana bu takımı çalıştırmayı nasip et) demiştim. O yüzden Göztepe'den teklif alınca hiç düşünmeden kabul ettim."

Bulundukları yeri doğru analiz etmeleri gerektiğinin altını çizen Önder Özen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Süper Lig'in favorilerden biri olarak gösterilen Göztepe, şu an 11'inci sırada. Direkt bir üst lige çıkmamız için en az 9 takımı geride bırakmalıyız. Bu durumdayken büyük mesajlar vermek doğru olmaz. Bu kimsenin işine yaramaz."



Taraftarıyla birlik olmanın önemine de değinen Önder Özen, son olarak şöyle dedi:



"Kovalamaya değer hedeflerimiz var. Sahaya Göztepe formasıyla çıkan herkes bunu doğru temsil etmek zorunda. Biz hedefleri kovalamaya hazırız. Cuma akşamı Denizlispor maçında bunu göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun alkışlanacak bir takım olacağız."