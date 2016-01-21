Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Onay verildi Salih Uçan geri dönüyor

İtalya Serie A ekibinde kiralık olarak forma giyen Salih Uçan başka bir takıma kiralık olarak verilmesindense takıma dönmesi konusunda karar verildi

Onay verildi Salih Uçan geri dönüyor

Roma’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Salih Uçan’ın Sampdoria’ya kiralanacağı öne sürülmüştü.

Ancak yapılan sözleşme gereği Fenerbahçe’nin izni olmadan Roma, genç futbolcuyu başka bir takıma gönderemez. Sarı-Lacivertli Yönetim’in bu konudaki tutumu da belli.

Aziz Yıldırım, Roma’nın 11 milyon Euro (36.3 milyon TL) vererek almaması halinde çok sevdiği Salih’i Fenerbahçe’de görmek istiyor. Böyle bir durum gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler sezon sonunda 21 yaşındaki oyuncuya kapılarını açacak. 
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Salih Uçan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.