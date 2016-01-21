Onay verildi Salih Uçan geri dönüyor

Roma’da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir türlü forma şansı bulamayan Salih Uçan’ın Sampdoria’ya kiralanacağı öne sürülmüştü.

Ancak yapılan sözleşme gereği Fenerbahçe’nin izni olmadan Roma, genç futbolcuyu başka bir takıma gönderemez. Sarı-Lacivertli Yönetim’in bu konudaki tutumu da belli.

, Roma’nın 11 milyon Euro (36.3 milyon TL) vererek almaması halinde çok sevdiği Salih’i Fenerbahçe’de görmek istiyor. Böyle bir durum gerçekleşirse, Sarı-Lacivertliler sezon sonunda 21 yaşındaki oyuncuya kapılarını açacak.

Aziz Yıldırım