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Onay verildi Hakan Arıkan takıma geri dönüyor

Kayserispor'la ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Hakan Arıkan Mahmut Uslu yönetimi ile el sıkıştığı ve Trabzonspor'a geri dönmesinin an meselesi olduğu iddia edildi

Onay verildi Hakan Arıkan takıma geri dönüyor
 Kayserispor'la ayrılmasının ardından bonservisi elinde bulunan Hakan Arıkan Mahmut Uslu yönetimi ile el sıkıştığı ve Trabzonspor'a geri dönmesinin an meselesi olduğu iddia edildi
Trabzonspor'da başkanlık koltuğuna oturan Muharrem Usta ve yönetimi takımı güçlendirmek için kolları sıvadı. Ara transferde kadroyu güçlendirdikten sonra ligin ikinci yarısına fırtına gibi girmek isteyen bordo-mavililerde ilk hedef kaleci Onur Kıvrak'ın alternatifini bulmak. Geçtiğimiz sezon Onur'un sakatlanmasından sonra Kayserispor'dan kiralanan Hakan Arıkan, bordo-mavili formayla başarılı olmuştu. Sözleşmesi gereği sezon başında Kayserispor'a geri dönen 33 yaşındaki deneyimli file bekçisi şu anda boşta.

Kayserispor geçtiğimiz günlerde Hakan Arıkan ile yollarını ayırdı. Bonservisi elinde bulunan tecrübeli kaleci, Hacıosmanoğlu yönetimi ile her konuda anlaşma sağlarken devre arasında transfer döneminin açılmasını beklemeye geçmişti. Muharrem Usta ve yönetiminin de Esteban ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılırken, Hakan Arıkan ile görüşmelere başlacanacağı gelen bilgiler arasında. Başarılı kaleciye yeni teknik direktör Sadi Tekelioğlu'nun da onay verdiği ve oyuncu ile ilgili yönetime rapor sunduğu öğrenildi.
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TrabzonsporKayserisporHakan Arıkan
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