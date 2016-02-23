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Ömer Şişmanoğlu hedef büyüttü!

Bаşаrılı gоlcü Ömer Şişmаnоğlu, Milli Tаkım ile Fransa'ya gitmеk istеdiğini bеlirtti

Ömer Şişmanoğlu hedef büyüttü!

 Devre arası transfer döneminde alınan Ömer ŞişmanoğluAntalyaspor'da forma giydiği 2012-2013 sezonunda 29 maçta 14 gol attıktan sonra Beşiktaş'a transfer oldu, sezon başında kiralık olarak Torku Konyaspor'da oynadıktan sonra yeniden kırmızı beyazlı takıma döndü. Ömer Şişmanoğlu, son haftalardaki performansıyla göz doldurdu. Golcü futbolcu, Samuel Eto'o'nun cezalı olması nedeniyle forma giymediği Çaykur Rizespor maçında takımına galibiyeti kazandıran golü kaydetti.

A milli futbol takımının tarihinde dördüncü kez mücadele edeceği Avrupa Şampiyonası Finali EURO 2016'da yer almak istediğini dile getiren Ömer Şişmanoğlu, "Bütün futbolcuların hedefi Euro 2016, ama herkes gidemiyor. Gidersem, çok mutlu olurum. Olmazsa da bir dahaki şampiyonayı beklerim" dedi. Antalyaspor'da forma giymekten çok mutlu olduğunu anlatan Ömer Şişmanoğlu, Antalya'yı ikinci eve olarak nitelendirdi.

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Ömer Şişmanoğlu
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