Olympiakos 6 hafta olmasına rağmen şampiyonluğunu ilan etti!

Yunanistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Veria'yı 3-0 yenen Olympiakos, sezonun tamamlanmasına 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Evinde oynadığı maçta Veria'yı, David Fuster (2) ve Alan Pulido'nun golleriyle geçen Olympiakos, puanını 67'ye çıkararak, üst üste 6., toplamda ise 43. şampiyonluğunu garantiledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, henüz 24. hafta maçını oynamamış olan en yakın rakibi AEK'ye 21 puan fark atarak önemli bir başarı elde etti.

Yunanistan Süper Ligi'nde 43. kez mutlu sona ulaşmayı garantileyen ve en fazla şampiyon olan takım unvanına sahip olan Olympiakos'u, 20 şampiyonlukla Panathinaikos, 11 şampiyonlukla da AEK takip ediyor.