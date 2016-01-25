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Olmaz olsun böyle dostluk maçı!

Dünyada en çok izlenen mücadelelerin başında gelen Boca Juniors ile River Plate arasında oynanan dostluk maçında yaşanan olaylar sonucunda 5 kırmızı 9 sarı kart çıktı

Olmaz olsun böyle dostluk maçı!
 Atlantik kıyısındaki sayfiye kenti Mar de Plata'da düzenlenen maçın 17. dakikasında ceza sahası içerisine gönderilen serbest vuruşu koluyla engelleyen Tevez, penaltıya neden oldu. Leonardo Pisculichi, penaltı atışını gole çevirdi ve River maçı bu golle 1-0 kazandı. 

Maça skorundan çok karşılaşma sırasında çıkan olaylar damga vurdu. Hafta içinde Racing Club ile yine Mar del Plata'da oynanan maçta 3 oyuncusu kırmızı kart gören Arjantin şampiyonu Boca'da, River karşısında ilk olarak 10. dakikada Jonathan Silva oyun dışına gönderildi. Portekiz'in Sporting takımından transfer edilen Silva, yeni takımıyla çıktığı ilk maçında Gabriel Marcado'ya yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Marcado ise oyuna devam edemedi.

66. dakikada Boca'nın Gino Peruzzi rakibe yaptığı faul, 79'da ise Daniel Dianzza ise hakem Patricio Loustau'ya yönelik küfürü nedeniyle oyun dışına gönderildi ve Boca 8 kişi kaldı.

Maçın sonlarına doğru River Plate'te Jonathan Maidana, Carlos Tevez'e attığı kafanın ardından kırmızı kart gördü. Olaylar sırasında rakibini iten bir başka River'lı Pisculichi de oyun dışına gönderildi ve maçta atılan isim sayısı 5'e çıktı. 

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