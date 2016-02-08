Olga Smordskaya Putin'e inat geliyor!

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak düşürme krizinin ardından birçok alanda sıkıntıların yaşanmasına rağmen Rus başkan, İstanbul'a geliyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lokomotif Moskova'nın kadın başkanı Olga Smordskaya, İstanbul'da tribündeki yerini alacak.



"FUTBOL TÜM HAKLAR İÇİN BİR BAYRAM OLSUN"

Genelde çok fazla maçlara gitmesiyle tanınmayan Smordskaya, Futbol Zirvesi isimli Rus dergisine verdiği demeçte; "Ben siyasi konuların daha bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Bu bir spor karşılaşması, tamamen siyasetin dışında. Ben tüm sorunların saygı ile tedavi edilebileceğine inanıyorum. Şimdi Fenerbahçe ile oynamak için gidiyoruz. Bize orada çok nazik davranılacağını biliyorum. Futbol tüm halklar için bir bayram olsun" diye konuştu.

PUTIN'E İNAT

Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulamaya başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 'in kararlı tutumu, daha önce, "Kış kamplarını Türkiye'de yapacağız" diyen Lokomotiv Moskova Kulübü'ne de geri adım attırmıştı. Olga Smorodskaya, Antalya'da yapılacak iki kampın da iptal edildiğini duyurmuştu. Aynı başkan, Putin'e inat İstanbul'a gelip takımının başında olacak.





İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında 16 Şubat'ta Fenerbahçe ile önce İstanbul'da, 25 Şubat'ta da Moskova'da karşılaşacak. Hatırlanacağı üzere Lokomotiv Moskova, en önemli gol ayağı Oumar Niasse'yi tarihindeki en büyük transfer ücreti ile Premier Lig ekibi Everton'a satmıştı.