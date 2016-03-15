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Olcay Şahan 15 maç aradan sonra fileleri havalandırdı!

Kara Kartal'ın yıldız oyuncusu Olcay, uzun bir aradan sonra ligde gol buldu.

Olcay Şahan 15 maç aradan sonra fileleri havalandırdı!

 Ligde son golünü 9. haftada 5-1 kazandıkları Antalyaspor maçında atan Olcay, gol orucunu Trabzonspor müsabakasında bozdu.

Siyah-beyazlı futbolcu, ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

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BeşiktaşFutbolSüper LigGOLOlcay şahan
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