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Olcay Şahan 15 maç aradan sonra fileleri havalandırdı!
Kara Kartal'ın yıldız oyuncusu Olcay, uzun bir aradan sonra ligde gol buldu.
15 Mart 2016 Salı 23:17
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Anahtar Kelimeler:BeşiktaşFutbolSüper LigGOLOlcay şahan
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