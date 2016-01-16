Olcan Adın Meydan Okudu

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Olcan Adın, şampiyonluk yarışının içinde olduklarını aktararak, "Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Tabii ki, ciddi bir puan farkı var, bunu biz de kabul ediyoruz fakat bunu kapatmak bizim elimizde. En iyi şekilde mücadele ederek ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum" dedi.



"Lig uzun bir maraton daha 17 maçımız var"

Ligde, ilk yarının kendileri adına iyi geçmediğini vurgulayan 31 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti: "İstemediğimiz puanlar kaybettik. Aslında lige iyi başladık. Medicana Sivasspor ile berabere kaldık, Osmanlıspor'a yenildik ama ondan sonra bir seri yakaladık. Yukarı sıralardaydık, puan farkı pek açılmamıştı. Fakat akabinde kırılma maçları yaşadık. Son dakikalarda hem beraberlik oldu hem de mağlup duruma düştük. Bunlar bizi çok etkiledi. Özellikle Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçları... Bunlar ilk yarının kırılma anlarıydı. Fakat hiçbir şey kaybedilmiş değil çünkü lig gerçekten uzun bir maraton. Önümüzde 17 maç var. Bu maçları kayıpsız bir şekilde atlatmak istiyoruz."

"İlk 5 maçımızı kayıpsız atlatırsak rakiplerimiz tedirgin olacak"

Tamamıyla lige konsantre olduklarını anlatan Olcan Adın, "Her şey bizim elimizde. İlk 5 maçı kayıpsız atlatırsak, hem yukarıya yaklaşma imkanımız olacak hem de rakiplerimiz bizden tedirgin olacak. İkinci yarının başından itibaren her maçı tek tek düşünüp, sahaya kazanmak için çıkıp, mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Lazio'yu eleyebilecek güçteyiz"

Olcan Adın, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri Lazio'nun, İtalya'nın köklü kulüplerinden biri olduğunu belirten sarı-kırmızılı futbolcu, "Trabzonspor'da oynarken onlara karşı mücadele etmiştim. Gerçekten de iyi bir ekibe sahipler. İyi bir statları, atmosferleri var. Fakat onları eleyebilecek güçteyiz. Her iki maçı da kazanmak için oynayacağız" şeklinde görüş bildirdi.

"Donk, Türk gibi olmuş"

Olcan Adın, Galatasaray'ın yeni transferleri Donk ve Linnes'le ilgili bir soruya ise, "Linnes'le yeni tanışma fırsatımız oldu. Donk ile bir haftayı aşkın süredir beraberiz. Gerçekten de artık Türk gibi olmuş. Türkçe kelimeler de öğreniyor. Çok samimi, sıcak ve cana yakın bir arkadaşımız. Yeni gelen arkadaşımızın da en iyi şekilde takımımıza uyum sağlamasına çabalayacağız" cevabını verdi.

"Kadıköy'de gol atmak mutluluk vericiydi"

Fenerbahçe derbisinde kaydettiği golün öz güvenini artırdığını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Hayatımda hiç unutamayacağım bir andı. Hem Fenerbahçe derbisinde hem de Kadıköy'de golü atmak, benim adıma mutluluk vericiydi. Golün bana kazandırdığı moralle daha iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Fakat bu, benim için yeterli mi? Tabii ki de hayır. Her zaman en iyisini yapmak benim elimde. İkinci yarıda da iyi oynamasam bile iyi mücadele edeceğime, iyi koşacağıma söz verebilirim" ifadelerini kullandı