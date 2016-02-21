Olaylı maçın ardından Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu!

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çalımbay,Eskişehirspor'un son haftalarda iyi mücadele ettiğini belirterek, "Bizim için çok önemli bir maçtı çünkü uzun zamandan beri galip gelemiyorduk. Eksiklerimiz, sakatlarımız vardı ama ne olursa olsun bugün galip gelmemiz gerekiyordu. Çok güzel avantaj yakaladık, 2-0 öne geçtik. İkinci yarıda da çok iyi pozisyonlar yakaladık ama maalesef değerlendiremedik. Önemli olan galibiyetti" diye konuştu.

Rıza Çalımbay, futbolcularının karşılaşmada iyi oynadığını dile getirerek, "Maçın başından sonuna kadar herkes çok iyi mücadele etti. Eğer üstümüzdeki o gerginlik olmasaydı daha rahat bir maç olacaktı. Her şeye rağmen galip geldiğimiz için sevinçliyiz. Arkadaşlarımızın mücadelesinden çok çok memnunum. Sakat ve cezalı arkadaşlarımız geldikten sonra inşallah hedeflediğimiz yere gideceğiz. İlk yarıda gösterdiğimiz istikrarı bundan sonra da göstermek için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.