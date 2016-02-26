Olaylı maçın ardından gelen cezalara Trabzonspor itiraza hazırlanıyor!

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, bordo-mavili futbolculara verdiği cezaların indirilmesi veya ertelenmesi için TFF Tahkim Kuruluna başvuruda bulunacaklarını söyledi.



Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray maçında kırmızı kart gören futbolcular Özer Hurmacı, Aykut Demir, Luis Cavanda ve Salih Dursun'a verilen cezalarla ilgili değerlendirmede bulundu.Galatasaray karşısında 7 faul yapıp 4 kırmızı kart gördüklerini dile getiren Çubukçu, "Bu kartlar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Takımda 5 oyuncumuz sakat, daha önceki cezalı oyuncumuz Douglas ile 5 oyuncumuz da kart cezalısı. 10 oyuncumuz yok. Neredeyse 1 takımımız eksik. Teknik ekibimiz nasıl kadro kuracak bilemiyorum. Tahkim Kuruluna cezaların indirilmesi ve ertelenmesi konusunda başvuruda bulacağız. Tahkim Kurulundan böyle bir karar çıkacağı umudumuz var" ifadelerini kullandı.