Olaylı gecenin kahramanı ilk açıklamasını yaptı!

Olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçında hakeme kırmızı kart göstererek tüm dünyanın diline düşen Salih Dursun, Fanatik gazetesine konuştu. "Kahraman olmak gibi bir derdim yok." diyen Salih, "Ne ceza gelir bilmiyorum. Pişman değilim, savunma da yapmaya gerek yok, her şey kamuoyunun önünde oldu." dedi.



"SPONTANE OLDU, İÇİMDEN GELENİ YAPTIM"

Sezon başından bu yana hakemlerden çok çektiklerinin altını çizen Salih, "Bu sezon zaten hakem hataları konusunda çok canımız yandı. Sezon başından bu yana olanları sanırım herkes hatırlıyordur. Hatanın oynadığımız oyunun bir parçası olduğunu bilen insanlarız elbette ama bazen sınırlar zorlanıyor gerçekten de. Tanıdıklarım bile bana, 'Böyle bir eylemi düşünmüş müydün?' diye sordu. Mümkün değil. Türkiye'de ne zaman böyle bir maç oynandı ve böyle hatalar oldu ki ben böyle bir eylemi planlayayım! Spontane oldu, içimden geleni yaptım, pişman değilim. Sonuçlarını o an hiç düşünmedim." ifadelerini kullandı.

"KEŞKE HAKEM FACİASI YAŞANMASAYDI"

"Kahraman olarak lanse edilmek, istediğim bir yaklaşım değil." diyen Salih Dursun, "Ben daha genç ve sportif olarak da ciddi beklentileri olan bir futbolcuyum. Hepsini bir kenara bırakın bu zamana kadar Galatasaray'da ve şimdi de Trabzonspor gibi bir başka büyük takımda oynuyorum. Yeteri kadar tanındığımı, formasını giydiğim takımların taraftarları için kahramanlarından biri olduğumu düşünüyorum. Keşke hiç böyle bir hakem faciası yaşanmasaydı ve ben de böyle bir hareket yapmak zorunda kalmasaydım." dedi.

"BEN DE ŞAŞIRDIM"

Tüm dünyanın konuştuğu isim haline gelen Salih, "Maçın ardından sosyal medyadaki yankılar beni de şaşırttı. Bu kadar büyüyeceğini insan o anda hayal edemiyor. Hatta atıldığım ve takımımı yalnız bırakacağım için üzüldüm bile. Sonrasında ise biraz daha farklı bakıyorsunuz. Başkanımız ve yöneticilerimiz de beni maçın ardından sakin olmaya davet etti. Zaten başkanımız ve hocamız çok haklı olduğumuz anda bile gösterdikleri duruşla Trabzon camiasını onurlandırdı. Ne ceza geleceğini bilmiyorum. Savunma yapmaya da çok fazla gerek duymuyorum. Çünkü her şey kamuoyunun önünde oldu" diye konuştu.