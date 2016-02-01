Olaylı Bursaspor - Amedspor maçında tezahüratlar susmadı

Bursaspor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Amed Sportif Faaliyetler'e elendiği maça yeşil-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi.



2-1 Amedspor üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakayı izlemek için tribünlere yaklaşık 15 bin Bursaspor taraftarı geldi. İl Spor Güvenlik Kurulunun kararı gereği maça Amed Sportif Faaliyetler takımının taraftarları alınmadı.

Rakip takım taraftarları için ayrılan bölümde tedbir amaçlı 3 özel güvenlik görevlisinin bulunduğu gözlendi.





TARAFTARLAR AMEDSPORLULARI ISLIKLADI

Yeşil-beyazlı taraftarlar, maçın başından itibaren takımlarına destek verdi. Rakip Diyarbakır temsilcisinin oyuncularını sahaya çıkarken ıslıklayan yeşil-beyazlı taraftarlar, kendi futbolcularını ise alkışladı.

"ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ" TEZAHÜRATI

Futbolcuları tek tek tribünlere çağırıp "yumruk şov" yaptıran taraftarlar, sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" diye tezahüratta bulundu.

Bursasporlu taraftarlar, yeşil-beyaz flamaların yanı sıra yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını da sallayarak takımlarına destek verdi. Taraftarlar, İstiklal Marşı'nı da Türk bayraklarını açarak hep birlikte okudu.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Öte yandan, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maç için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Maça gelen taraftarlar stadın olduğu bölüme birkaç aşamalı aramadan sonra alındı. Basın mensupları dahil, stat çevresine sadece plakası bildirilmiş araçların girişine izin verildi.





GALİBİYET KUTLAMASI

Amedspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursaspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale çıkması Diyarbakır'da büyük bir coşkuya neden oldu ancak polis, kutlama yapan gruba biber gazıyla müdahale etti.

Kentin en işlek caddesi olan Ekinciler Caddesi'ndeki Ofis semtinde toplanan kalabalık grup, Amedspor forma ve atkılarıyla tezahürat yaparak galibiyeti kutladı.

FUTBOLCULARDAN SELFIE

Öte yandan Amedsporlu futbolcular, kazandıkları maç sonrasında soyunma odasında selfie çekerek paylaştı.

(Amedsporlu Deniz Naki, galibiyet sonrası zafer işareti yaptı.)