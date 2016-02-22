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Olay maçın ardından Kuddusi Müftüoğlu istifa edecek mi?

Türkiye Futbоl Fеdеrаsyоnu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüоğlu, istifa еttiğinе yönеlik iddialar kаrşısındа "Şu аndа istifa yоk "dеdi

Olay maçın ardından Kuddusi Müftüoğlu istifa edecek mi?

 Antalya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen MHK Başkanı, burada gazetecilerin sorularına kısa cevaplar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, istifa ettiğine yönelik iddialar karşısında "Şu anda yok" dedi. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu başkanı Kuddusi Müftüoğlu, saat 17:00'da basın toplantısı düzenleyecek.

SORU YAĞMURUNA TUTULDU

Spor Toto Süper Lig'de dün Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan maçta gösterdiği performansla eleştirilen hakem Deniz Ateş Bitnel'in yönetimiyle ilgili gelen soru karşısında Müftüoğlu, "Bir açıklamamız yok. Sağ olun" demekle yetindi.

"ŞU ANDA YOK"

Basın mensuplarının "İstifa ettiğinize yönelik haberler var. Doğru mu?" şeklindeki sorusu üzerine Müftüoğlu, "Şu anda yok" ifadesini kullandı.
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