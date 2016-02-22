Olay maçın ardından Kuddusi Müftüoğlu istifa edecek mi?

Antalya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen MHK Başkanı, burada gazetecilerin sorularına kısa cevaplar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, istifa ettiğine yönelik iddialar karşısında "Şu anda yok" dedi. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu başkanı Kuddusi Müftüoğlu, saat 17:00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Antalya'dan Atatürk Havalimanı'na gelen MHK Başkanı, burada gazetecilerin sorularına kısa cevaplar verdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, istifa ettiğine yönelik iddialar karşısında "Şu anda yok" dedi. Öte yandan Merkez Hakem Kurulu başkanı Kuddusi Müftüoğlu, saat 17:00'da basın toplantısı düzenleyecek.