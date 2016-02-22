Olay hakeme Güntekin Onay'da sitem etti!

NTVSpor'da yayınlanan %100 Futbol programında Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay, Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel'e yüklendiler.



"HAKEMLİĞİ BIRAKSIN"

Güntekin Onay program açılışında Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Deniz Ateş Bitnel'in hakemliği bırakması gerektiğini söyledi. Onay, 'Böyle bir hakem olamaz. O kadar çok yanlış karar verdi ki. Hakemliği bırakması gerekiyor. Yaşı genç ama başka takımların canını yakmasın yol yakınken bıraksın hakemliği...' diyerek tepki gösterdi.





"TRABZON HAKEM HATALARIYLA LİGDEN KOPTU"

Rıdvan Dilmen de maç ve hakem ile ilgili, 'Hakem hataları maça damga vurdu. İlk yarı sonunda 3 pozsiyon vardı. Açıkcası genel anlamda konuşmak istiyorum. Trabzonspor hakem hatalarıyla ligden koptu. Hakem 1 dakikada uzattı ama mahçubiyetinden dolayı hemen bitirdi.' dedi.

"10 YILDIR PROGRAM YAPIYORUM"

Güntekin Onay ise '10 yıldır program yapıyoruz. Benim programa böyle girdiğimi hiç gördünüz mü? Bunun Galatasaray veya Trabzonspor ile bir ilgisi yok. Böyle bir hakem arkadaşımız genç bir arkadaş, yarın küme düşme hattı var şampiyonluk maçları var Allah'tan bu maç iddialı bir maç değildi.' ifadelerini kullandı.