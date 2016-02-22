Olay hakeme büyük şok hakkında suç duyrusu!

Trabzonsporlı avukat, hakem Deniz Ateş Bitnel hakkında, "Spor ahlakına uymayan taraflı, kasıtlı ve bir takım çevrelere menfaat teminine yönelik kararlar verdiği" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Trabzonspor kongre üyesi olduğunu söyleyen Avukat Osman Erusta, Türk Telekom Arena Stadı'nda dün akşam yapılan Galatasaray-Trabzonspor maçında orta hakem Deniz Ateş Bitnel'in, "spor ahlakına uymayan taraflı, kasıtlı ve bir takım çevrelere menfaat teminine yönelik kararlar verdiği" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Konuya ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Erusta, "Şikayetimizin kapsamı, yasa dışı bahis olayının sıçradığına inandığımız Türk futbolundan ve sporundan temizlenme hadisedir. Bu sorun Türk futbolunun sorunu ve bu sorunun külliyen temizlenmesi gerekiyor" dedi.

"ŞİKE OLAYLARININ TÜRK FUTBOLUNA YANSIMASINDAN DUYDUĞUMUZ RAHATSIZLIĞIMIZI DİLE GETİRDİK"



Galatasaray ile Trabzonspor arasında yapılan futbol müsabakasında hakemin yanlı tutum ve davranışlar sergilediğini ve bu durumun yalnızca bir hakem hatasından kaynaklı olmadığını ileri süren Erusta, "Özellikle maçtan sonra uluslal ve uluslara arası yazılı ve görsel basında paylaşılan yasa dışı şike olaylarının bu maçta gerçekleştiği hususunu belirtilmesi üzerinedir. Biz bu şikayetimizde özellikle dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşanan yasa dışı şike olaylarının Türkiye'deki Türk futboluna yansımasından duyduğumuz rahatsızlığımızı dile getirdik" diye konuştu.

"SALİH DURSUN 'KRAL ÇIPLAK' DEDİ"



Erusta “Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Sadece Trabzonspor adına bu şikayeti yapmadık. Bu sorun Türk futbolunun sorunu ve bu sorunun külliyen temizlenmesi gerekiyor. Hakem özelinde bir husumetimiz söz konusu değil. Spor ahlakının yerleşmesi gerekiyor. Maalesef para işin içine girince 1'e 30 bahisler söz konusu olunca, ahlak diye bir şey kalmıyor. Salih Dursun 'kral çıplak' dedi. Türk futbolunda her şeyi olağan karşılayan bu fair play'e yakışmayan argümanlara 'dur' dedi. Bizim de tek amacımız bu. Bundan sonraki süreçte bu hususların Türk Futbolundan temizlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

DİLEKÇEDEN



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Galatasaray-Trabzonspor maçında orta hakem Deniz Ateş Bitnel'in, "spor ahlakına uymayan taraflı, kasıtlı ve bir takım çevrelere menfaat teminine yönelik kararlar verdiği" iddia edildi. Dilekçede, "Orta hakemin almış olduğu kararlar, Avrupa'nın ve dünyanın birçok ülkesinde futbola gölge düşüren yasa dışı bahis oyunlarının Türk futbolunda da var olduğunu maalesef gözler önüne sermiştir" denildi. Maçta Trabzonsporun iki penaltısının verilmediğini ve verilen kırmızı kartların ise kasıtlı olduğu iddia edilen dilekçede, hakem Deniz Ateş Bitnel ve TFF Merkez Hakem Kurulu yetkilileri hakkında, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarından cezalandırılması istendi. Dilekçede ayrıca, TFF Fair Play Talimatına, 6222 Sayılı Kanuna ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı hareket ettiği iddia edilen Bitnel'in tedbiren görevinden el çektirilmesi talep edildi.