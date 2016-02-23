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Olay hakeme bir eleştiride Numan Kurtulmuş'tan!

Hükümеt Sözcüsü Kurtulmuş, Trаbzоnspоr - G. Sаrаy mаçı hаkеmi Deniz Ateş Bitnеl'in pеrfоrmаnsını yоrumlаdı, "Hakem nasıl bu kаdаr sistеmаtik hаtа yаpаr, аnlаmаdım. "dеdi

Olay hakeme bir eleştiride Numan Kurtulmuş'tan!

 Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Trabzonspor'un Galatasaray'a 2-1 yenildiği maçı yorumladı. Kurtulmuş, bu konuda şahsi görüşünü ifade edeceğini belirtti.

"KARARLARIN HİÇBİRİ DOĞRU DEĞİL"

Maçın tamamını değil, özetini izlediğini belirten Kurtulmuş, "Ama bir felaketti, kabus gibi bir şeydi. Bir hakem bu kadar sistematik nasıl hata yapar, ben şahsen bunu anlamadım. Neredeyse özetlerde gördüğüm o pozisyonların hiçbirisi doğru verilmiş kararlar değildi. Herhalde Merkez Hakem Kurulu gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum. Trabzonspor'a geçmiş olsun. Ama Galatasaray'a da geçmiş olsun. Bu kadar yanlış kararlar sonucu alınmış bir galibiyet herhalde Galatasaray camiasını da memnun etmemiştir" şeklinde konuştu.
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GalatasarayTrabzonspor
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