Olay adam Mehmet Değirmenci yaptığı açıklama ile şok etti

Olayın öncesinde Kayhan’ın annesine küfür ettiğini söyleyen Değirmenci, "Araya atılan bir topta ben topa doğru koştum. Kayhan bana omuz vurdu ve anneme küfür etti. Ben de o maçın atmosferiyle tekme vurdum. Hakem kırmızı kart verince ise iyice çileden çıktım. Yapmamam gereken bir şey yaptım ve yüzüne tekme attım" diye konuştu.

"PİŞMAN OLDUM"

Rakibiyle aralarında daha önce hiçbir gerginlik olmadığını söyleyen Mehmet Değirmenci, "15 yıllık futbol hayatımda üçüncü kez kırmızı kart görüşüm. Aramızda Kayhan ile hiçbir sorun yoktu. O an olayın sıcaklığı ile olan bir şeydi. Olayın ardından kendisinden özür dilemek için ulaşmaya çalıştım fakat kendisi istemedi. Ben kendisinden özür diliyorum. Pişmanım fakat kendisi de bir eğitimci ve anneme küfür etmesine kendisine yakıştıramadım. Ben kendi adıma Kayhan’dan ve tüm futbol camiasından özür diliyorum"ifadelerini kullandı.

Kaynak : İHA