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Okan Buruk transferler ve sezonun ikinci yarısı hakkında konuştu

Medicana Sivasspor teknik direktörü Okan Buruk yapacakları transferler ile sezonun ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek istediklerini söyledi

Okan Buruk transferler ve sezonun ikinci yarısı hakkında konuştu

 Teknik Direktör Okan Buruk, yapacakları yeni transferlerle Medicana Sivasspor’un ligde hak ettiği yere geleceğini söyledi. 

Süper Lig 2015 – 2016 Hasan Doğan Sezonu devre arası hazırlıkları için Antalya’da bulunan Medicana Sivasspor’da teknik direktör Okan Buruk, Cihan Haber Ajansı (cihan) muhabirine açıklamalarda bulundu. 

"TRANSFERLERİ BEKLİYORUZ"

Okan Buruk, bir çok oyuncu ile yollarını ayırdıklarını ve yeni yapacakları transferi beklediklerini söyledi. Genç teknik adam, "Kamp dönemi iyi geçiyor. Özellikle havaların ve sahaların iyi olması, günde çift idman yapma şansımızla birlikte iyi bir yükleme oluyor bu nedenle de kamp dönemi iyi geçiyor." diyerek şunları söyledi:

"Bu ayın 15’ine kadar burada olacağız sonra ligde Galatasaray ile oynayacağımız maç için İstanbul’a gideceğiz. Yabancı oyuncularımız bugün kampa katıldı. Transferlerimizin yavaş yavaş gelmesini bekliyoruz. Onlar bu hafta içinde takıma katılırsa hazırlık maçlarıyla bunları görme ve oynatma anlamında iyi olacak. Alt yapımızdan 6 tane U21 takımından oyuncu getirdik. Onları da bu kampta görme şansımız olacak. Her şeyiyle güzel bir kamp geçirip lige başlamak istiyoruz."

"ÖZELLİKLE HÜCUM HATTINA TAKVİYE YAPACAĞIZ"

Yapılacak transferlerde önceliğin hücum bölgesi olduğunu belirten Okan Buruk, "Bizim için özellikle şu an kadromuzdan ayrılan oyuncular oldu. Özellikle hücum hattımızda sıkıntılarımız var. Oraya bir takviyemiz olacak. Onun dışında stoper, orta saha ve bir tane de kenar oyuncusu almak istiyoruz. Ama en önemlisi hücum bölgesi ve bir an önce orayı çözüp lige onlarla başlamak istiyoruz." dedi.

Ligde hak etmedikleri yerde olduklarının altını çizen teknik direktör Okan Buruk, "Şu an ligde hak etmediğimiz bir yerde olduğumuzu düşünüyoruz. Hem kadro hem de kulüp yapısıyla onları mutlu etmeyecek bir yerdeyiz. Bir an önce buradan kurtulmak istiyoruz. İkinci yarının başlamasıyla birlikte daha yukarı sıralara tırmanmak daha fazla puan toplamak istiyoruz. İlk yarıda iyi gitmeyen bir şeyler vardı. Bu kamp döneminde yapacağımız yeni transferlerle yeni bir başlangıçla takımımız hak ettiği yere gelecektir." şeklinde konuştu.
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Medicana SivassporOkan Buruk
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