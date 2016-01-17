Okan Buruk maçın hakemine isyan etti

Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 3-1 yenildikleri maçta Galatasaray'ın haklı bir galibiyet aldığını söyledi.



Türk Telekom Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, kaybettikleri için üzüntülü olduklarını belirterek, "Maçın başında erken pozisyon verdik. Sonraki bölümde rahat kaleye gittik. Girdiğimiz pozisyonlar var. Rakibin kalesinde gitmekte zorlanmadığımız zamanlar oldu. Yaptığımız hatalardan da 2 gol yedik. Zaman zaman yerleşimlerde sıkıntı yaşadık. Yeni oynayan futbolcularımız vardı. İlk yarı 2-1'i yakalayabilirdik. Bunu yapsak bizim için daha iyi olabilirdi ve ikinci yarıya daha iyi başlayabilirdik" diye konuştu.

Karşılaşmanın genelindeki performanstan memnun olmadığını anlatan Okan Buruk, "İkinci yarı önde oynayan bir takım olarak bekliyordum ama beklediğimin altında cevap aldım. Rakip kaleye gidebilecek pozisyonlar bulduk ama son paslarda kaybettik. Oyunun genelinden çok memnun değilim. Daha iyisini bekliyordum. Önemli eksiklerimiz ve yeni oyuncularımız var. Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet oldu" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ı ve verdiği iki penaltıyı yorumlayan kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "İlk penaltının doğru olduğunu düşünüyorum. İkinciyi net göremedim. Bize olsa büyük ihtimalle verilmezdi ama bize olmayınca veriliyor. Bence maçın başında iki kartı es geçti. İkinci yarı sarı kartlı Sinan Gümüş'ün attığı tekme var. Onu es geçti ama maç 3-1 olduktan sonra her şey bizim lehimize çalındı. Biz faul yaptık ama biz kullandık. Skor 3-1'e gelince kararlar çok farklı oluyor" şeklinde görüş belirtti.