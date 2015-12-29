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Okan Buruk hakemin kararına sitem etti

Fenerbahçelilerin bulduğu gol öncesinde hakemin verdiği karara tepkili olan Sivasspor teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın hakemlerine isyan etti

Okan Buruk hakemin kararına sitem etti
 Fenerbahçelilerin bulduğu gol öncesinde hakemin verdiği karara tepkili olan Sivasspor teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın hakemlerine isyan etti
Fenerbahçe'nin Medicana Sivasspor'u sahasında 2-1 yendiği maçın 77. dakikasında Simon Kjaer'in attığı ikinci golden önce top kornere çıktı mı çıkmadı mı tartışması yaşandı.

HAKEM "KORNER" DEDİ

Sol kanattan Volkan Şen'in ceza sahasına ortaladığı topu ayağında sektiren Yiğit İncedemir, daha sonra çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Sivassporlu oyuncular oyunun devam etmesini beklerken hakem Fırat Aydınus korner kararı verdi.


KJAER GOL ATTI SİVASLILAR ÇILDIRDI

Kornerden gelen topa yükselen Kjaer de kafayla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti.Bu pozisyonda hakem Fırat Aydınus'un kararına Sivassporlu futbolcular büyük tepki gösterdi. Beykan Şimşek, topun çıkmadığını öne sürerek, "Çok yakındım topa. Yiğit ağabey çizginin içindeydi. Çok konuşmaya gerek yok, hakemler izlesinler sadece" dedi.

OKAN BURUK: ÇOK BÜYÜK HATA

Kırmızı beyazlıların teknik direktörü Okan Buruk da maç sonrası yaptığı yorumda bu pozisyona özellikle değindi. Buruk, "Çıkmayan topu nasıl korner verirsiniz! Çok büyük hata" diye konuştu.

Fotoğraf Lig Tv'den alınmıştır...
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FenerbahçeSivassporOkan Buruk
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