Oğuzhan Özyakup’tan Volkan Demirel’e Sert Gönderme!

Spor Toto Süper Lig 'in 33. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 yenerek bitime 1 maç kala ligde şampiyon luğunu ilan eden Beşiktaş 'ta futbolculardan Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan ve kaptan Tolga Zengin, TRT Spor'da yayınlanan ''Stadyum'' adlı programa konuk oldu.

Şampiyonluk zaferi üzerine yapılan sohbet esnasında Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'e bir gönderme yaptı.

VOLKAN DEMİREL'E GÖNDERME

Olcay Şahan'ın Galatasaray maçının ardından kendisine ''Beşiktaş şampi diyebilir miyiz?'' şeklindeki soruya ''Şampi ne?'' diye cevap vermesinin sebebinin erken havaya girmeme amaçlı olduğunu söylemesi üzerine sohbete dahil olan Oğuzhan, "Biz her maçtan sonra şampiyon olacağız diye mesaj vermedik'' ifadeleriyle şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel'in puan kaybettikleri maçların ardından ''Biz şampiyon olacağız'' şeklindeki iddialı açıklamalarına göndermede bulundu.

LAZIO İTİRAFI

Sezon başında kendisini İtalya'nın Lazio takımının transfer etmek istediğini Oğuzhan Özyakup, ''Lazio'dan teklif geldiğinde başkan Fikret Orman beni yayına çağırdı ve sezon sonu şampiyon olursak, bakarız demişti. Şampiyon olduk, bakacağız.'' diye konuştu.