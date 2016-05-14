Oğuzhan Özyakup'a Arsenal Kıskacı

İngiltere Premier Ligi'nin dev kulübü Arsenal, Beşiktaş'ın yıldızı Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istiyor. İngiliz ekibi, bu transfer için 50 milyon TL'yi gözden çıkardı.



ARSENAL'DE FORMA GİYDİ

Futbol kariyerine 2008 yılında Hollanda devi AZ Alkmaar'da başlayan Oğuzhan Özyakup, 2009'da Arsenal'e transfer olmuştu. Kısa sürede A takımla idmanlara çıkmaya başlayan genç futbolcu, 2012 yılında 500 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a geçiş yapmıştı.

ARSENE WENGER ÇOK İSTİYOR

Oğuzhan'ın gelişimini yardımcıları aracılığıyla takip etmeye devam eden Arsene Wenger'in, Ozzie'nin son durumundan oldukça memnun olduğu ve kulüp yönetimine, transfer için talepte bulunduğu bildirildi. Bu gelişme sonrasında Arsenal'in, Oğuzhan'a şimdiden 12 milyon Pound (51 milyon TL) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.